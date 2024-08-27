Казахстанцы завоевали 256 медалей на чемпионате мира по армрестлингу
Сегодня, 22:02
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Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
104Фото: Минтуризма и спорта РК
В Кишиневе завершился 45-й чемпионат мира по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие около 1 500 спортсменов из 61 страны. Сборная Казахстана завоевала 82 золотые, 92 серебряные и 82 бронзовые медали (всего 256), заняв первое место в общекомандном зачёте, передаёт BaigeNews.kz.
Нурдаулет Айдархан и Мейрамбек Ерсаин стали семикратными чемпионами мира среди взрослых. Ердаулет Нурмахан - пятикратным чемпионом мира.
В прошлом году первенство проходило в Алматы. В соревнованиях приняли участие более 1 000 спортсменов из 52 стран. Тогда сборная Казахстана завоевала 72 золотые, 57 серебряных и 27 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачёте.
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