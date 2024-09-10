Казахстанцы завоевали 23 медали в третий день V Всемирных игр кочевников

Третий день соревнований на Всемирных играх кочевников, проходящих в Астане, принес в копилку Национальной сборной Казахстана 23 медали. Среди них по семь золотых и серебряных и девять бронзовых, передаёт BaigeNews.kz.



В турнире по жамбы ату в турецком стиле Ералхан Айкөз завоевал первое место, Айтбек Сарыбай – третье.

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Қалқан". Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл бронзу.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Во второй день соревнований казахстанские борцы выиграли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

"Золото" Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова(до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две "бронзы": Альбина Бахиева (свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг). Всего по итогам турнира у нашей сборной 15 медалей: 12 золотых, серебряная и две бронзовые.



На арене ледового дворца "Алау" завершились соревнования по узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. "Серебро" для национальной сборной завоевали Ернур Сулейменов (весовая категория до 60 кг), Айбек Казакбаев (до 66 кг), Толганай Абеуова (до 57 кг) и Нурдин Шаймерден (до 73 кг). "Бронзу" принесли Марат Нигматуллаев (до 60 кг), Алтынай Нурханова (до 57 кг) и Адилет Ахметгали (до 73 кг).

Всего за два дня турнира сборная Казахстана завоевала в кураше 13 медалей: золотую, по шесть серебряных и бронзовых.



В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане закончились соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала Ольга Душаева. Среди мужчин также бронзу Казахстану принёс Еркебулан Ерлан в категории до 105 кг. Он вышел победителем из схватки с пакистанцем.



На ипподроме "Казанат" в кокпаре сборная Казахстана обыграла команду США со счётом 12:4. Завтра наша команда встретится с кокпаристами из России.



Аударыспак: В борьбе на лошадях "золото" Казахстану в весовой категории до 100 кг принёс Сырым Избасаров. Также "золото" в категории свыше 100 кг завоевал Биржан Косалиев. "Серебро" у Есимхана Рахматиллы в весе до 90 кг.



По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.