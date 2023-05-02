Казахстанцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по параканоэ

Фото: пресс-службы МКС

На чемпионате Азии по параканоэ казахстанские спортсмены завоевали три "золота", четыре "серебра" и три "бронзы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями" Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

1 место - Спатай Бибарыс - (KL2 / 500м);

1 место - Спатай Бибарыс - (KL2 / 200м);

1 место - Балтабаева Жаныл - (VL3 / 200м);

2 место - Балтабаева Жаныл - (VL3 / 500м);

2 место - Богатырёв Максим - (KL1/ 200м);

2 место - Тайкенов Жалгас - (KL3 / 500м);

2 место - Тайкенов Жалгас - (KL3 / 200м);

3 место - Богатырёв Максим - (VL1/200м);

3 место - Балтабаева Жаныл - (KL3 / 200м);

3 место - Балтабаева Жаныл - (KL3 / 500м).

Отметим, что чемпионат Азии по параканоэ прошёл с 26 по 30 апреля в городе Самарканде в Узбекистане. В соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов из восьми стран Азии.