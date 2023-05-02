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  • Казахстанцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по параканоэ
пресс-службы МКС Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55
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Фото: пресс-службы МКС

Казахстанцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по параканоэ

На чемпионате Азии по параканоэ казахстанские спортсмены завоевали три "золота", четыре "серебра" и три "бронзы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями" Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

  • 1 место - Спатай Бибарыс - (KL2 / 500м);
  • 1 место - Спатай Бибарыс - (KL2 / 200м);
  • 1 место - Балтабаева Жаныл - (VL3 / 200м);
  • 2 место - Балтабаева Жаныл - (VL3 / 500м);
  • 2 место - Богатырёв Максим - (KL1/ 200м);
  • 2 место - Тайкенов Жалгас - (KL3 / 500м);
  • 2 место - Тайкенов Жалгас - (KL3 / 200м);
  • 3 место - Богатырёв Максим - (VL1/200м);
  • 3 место - Балтабаева Жаныл - (KL3 / 200м);
  • 3 место - Балтабаева Жаныл - (KL3 / 500м). 

Отметим, что чемпионат Азии по параканоэ прошёл с 26 по 30 апреля в городе Самарканде в Узбекистане. В соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов из восьми стран Азии.

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Сегодня, 19:55
180
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