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  • Казахстанцы задолжали более 13 миллиардов тенге за коммунальные услуги
kyzylorda-news.kz Сегодня, 11:54
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Фото: kyzylorda-news.kz

Казахстанцы задолжали более 13 миллиардов тенге за коммунальные услуги

На сентябрь 2022 года задолженность потребителей за коммунальные услуги составила 13,8 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства. За аналогичный период прошлого года дебиторская задолженность была больше - 16,3 миллиарда тенге. 

По информации МИИР, больше всего за комуслуги задолжали жители Нур-Султана – 2,5 миллиарда тенге. Столько же долгов у алматинцев - 2,5 миллиарда тенге, и тройку лидеров-должников замыкает третий мегаполис - шымкентцы должны в бюджет 1,7 миллиарда тенге.

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#отопление #дебиторская задолженность #МИИР
Сегодня, 11:54
60
Журналист

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