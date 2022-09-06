Казахстанцы задолжали более 13 миллиардов тенге за коммунальные услуги

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На сентябрь 2022 года задолженность потребителей за коммунальные услуги составила 13,8 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства. За аналогичный период прошлого года дебиторская задолженность была больше - 16,3 миллиарда тенге.

По информации МИИР, больше всего за комуслуги задолжали жители Нур-Султана – 2,5 миллиарда тенге. Столько же долгов у алматинцев - 2,5 миллиарда тенге, и тройку лидеров-должников замыкает третий мегаполис - шымкентцы должны в бюджет 1,7 миллиарда тенге.