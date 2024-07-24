Таксистов, курьеров и блогеров в Казахстане ждут прокурорские проверки

Неуплату должники оправдывают отсутствием работы. И, действительно, большинство из них официально не трудоустроены.

"Современные источники заработка - службы такси и доставки (Яндекс, Wolt, Glovo, Indriver) позволяют должникам получать доходы без трудового договора. Социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube) тоже могут приносить хороший доход. К примеру, владельцы аккаунтов с большим количеством подписчиков зарабатывают на рекламе. Недобросовестные должники с целью уклонения от исполнения обязательств по содержанию детей скрывают такие доходы, деньги хранят на электронных кошельках", - заявили в надзорном органе.

Прокуроры отметили, что практически все в сфере услуг перешли на электронные методы оплаты. В 2023 году доля безналичных операций в Казахстане составляла 86,2 процента, объём транзакций 142,6 триллиона тенге. Поэтому отследить заработки не сложно.

"В целях защиты интересов детей органы прокуратуры, в пределах своих полномочий, принимают меры по выявлению скрытых заработков и привлечению должников к установленной законом ответственности. Столичная прокуратура выявила 170 злостных "алиментщиков", которые скрывали на электронных кошельках свои деньги на сумму более 350 миллионов тенге. По фактам уклонения от уплаты алиментов (по статье 139 УК) начато 30 досудебных расследований, после чего была погашена задолженность на 45 миллилнов тенге. По результатам рассмотрения уголовных дел семь должников приговорены к ограничению свободы и общественным работам. Два дела прекращены за примирением, еще 20 дел расследуются полицией, одно рассматривается судом", - уточнили в прокуратуре.

С начала года мерами прокурорского надзора защищены права 15,5 тысячи детей, судоисполнители взыскали в их пользу более 2,3 миллиарда тенге долгов по алиментам.

К уголовной и административной ответственности привлечены 1,7 тысячи должников, уклонявшихся от уплаты алиментов.