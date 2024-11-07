В Минфине подвели итоги третьего этапа всеобщего декларирования. Стало известно, сколько денег и какую недвижимость указали в документах казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

На первом этапе, который стартовал 1 января 2021 года, декларацию об активах и обязательствах подали около 580 тысяч госслужащих и приравненных к ним лиц, включая их супругов. Второй этап, начавшийся 1 января 2023 года, охватил порядка 2,1 миллиона сотрудников госучреждений и квазигосударственного сектора. В третьем этапе приняли участие 2,1 миллиона предпринимателей и руководителей организаций, также включая их супругов. По состоянию на 27 октября 2024 года декларации подали более 2,1 миллиона граждан.

"800 тысяч человек указали наличные денежные средства на сумму 17 097 миллиардов тенге; 18 853 человека указали 24 541 объект недвижимости, зарегистрированный за пределами РК; 6 656 человек - 7 812 транспортных средств за пределами РК", - сообщили в Минфине.

Кроме того, 9 521 человек указали 14 676 банковских счетов в иностранных банках за пределами РК, 22 671 человек - дебиторскую/кредиторскую задолженности.

4 939 человек сообщили, что передали в доверительное управление 6 949 объектов имущества.

4 031 человек указали 5 390 долей участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК; 16 979 человек - 23 870 доли в жилищном строительстве, в том числе за пределами РК.

5 406 человек имеют в наличии инвестиционное золото, 26 184 человека - 65 238 ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ), в том числе за пределами РК.

5 779 человек указали 7 197 паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФ), в том числе за пределами РК. 4 685 человек указали 8 509 объектов интеллектуальной собственности и авторского права, в том числе за пределами РК.

42 794 человека имеют 59 572 объекта имущества, в том числе за пределами Республики Казахстан, с оценочной стоимостью за единицу свыше 1 000 МРП.

Комитет госимущества направил 281 тысячу уведомлений физическим лицам, не представившим налоговую отчётность или допустившим ошибки. По состоянию на 27 октября к 1 241 декларанту применены административные меры, в том числе предупреждения, на основании части 1 статьи 272 Кодекса об административных правонарушениях РК.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение, а за повторное – штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).