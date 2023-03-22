Казахстанцы за рубежом масштабно празднуют Наурыз

Фото: BaigeNews.kz/Жасулан Мамбаев

В городах и других населённых пунктах Казахстана проходят массовые праздничные мероприятия по случаю праздника весны Наурыза. Но справедливости ради надо сказать, что Наурыз отмечают во всем мире! Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как главный весенний праздник отмечают казахстанцы в Японии, США, Турции и Норвегии.

Юрта в центре Токио

Алматинец Жасулан Мамбаев уже 6 лет проживает в Токио. Он при помощи и поддержке казахстанцев, находящихся в столице Японии, организовал там празднование Наурыза.

Практически в самом центре Токио наши соотечественники установили юрту в одном из парков, а также приготовили в большом казане плов, сделали баурсаки, а также чебуреки, салаты и барбекю.

За время подготовки к празднованию Наурыза в Токио сформировалась интернациональная команда. Кроме самого Жасулана это Улменай Камзабаева, Ерхан Каримов, Абдбек Халибек, Кажымурат Куанбек, Адилжан Муса, Даисуке Ямагиши, Шухрат Тойлоков, Макпал Асембаева, Руслан Желгозин и Джамиля Муса.

"Конечно, в силу того, что мы находимся в Японии, не все ингредиенты для наших казахских блюд здесь можно найти. Но мы постарались максимально воссоздать атмосферу. Кроме плова мы сделали сырне и бешбармак из баранины. Конина в Японии, конечно, есть, но она здесь очень дорогая и ее мало. Поэтому мы сделали блюда из баранины, она здесь австралийская", — рассказал Жасулан Мамбаев.

Отметить Наурыз в Токио пришло около 150 казахстанцев — детей и взрослых, проживающих не только в Токио, но и в других префектурах Японии.

До того, как подойти на праздник, казахстанцы проголосовали на выборах депутатов Мажилиса в посольстве Казахстана в Японии.

В прошлые годы казахстанцы в Токио отмечали Наурыз в кафе, но на этот раз решили провести праздник аутентично.

"В этом году мы решили отпраздновать Наурыз в большом парке на открытом воздухе. Чтобы создать атмосферу Наурыза, находясь вдали от дома, мы установили юрту и приготовили праздничные блюда. Живя еще в Казахстане, я помню, как отмечался этот праздник — на свежем воздухе, с традиционными угощениями, и здесь, в Японии, решили отпраздновать также масштабно. Но есть и моя личная мотивация. Существует мнение, что казахов в Японии мало, все, кто здесь находится, якобы сами по себе. Дело в том, что казахстанцы в Японии живут в разных частях страны и не все друг с другом общаются. Но на самом деле благодаря таким праздникам мне хотелось еще сильнее сблизить наших соотечественников в Японии. Мы уже на пикник, теперь — на Наурыз. Казахи в Японии очень дружные, сплочённые", — рассказал Жасулан Мамбаев.

Все пришли на празднование в национальных костюмах, принесли с собой флаги. Возвращаясь с праздника, его гости с теплотой отзывались об организаторах, говорили, что благодаря празднованию Наурыза в Токио как будто на один день съездили домой.

"Юрту мы собрали и поставили за два часа, она простояла час-полтора, и нам ее нужно было обратно разобрать. Но еще нужно было привезти ее в парк и увезти оттуда. Пришлось потрудиться, но мы ни о чём не жалеем".

Празднованием Наурыза в Токио заинтересовались местные коллеги казахстанцев. Они также приходили и знакомились с традициями праздника весны, японцы помогали со сбором юрты, подпевали казахским песням.

Наурыз в США: тусау кесу и звезды казахстанской эстрады

В США Наурыз празднуют во всех городах, где проживают наши соотечественники казахстанцы. Наурыз отмечают в крупных мегаполисах: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Хьюстон, Майами, Вашингтон, Чикаго, Бостон, Филадельфия.

Президент Казахско-американского центра Багдат Арипов рассказал, что в США проживает более 200 тысяч казахов, но из-за внушительных расстояний между городами и штатами наши соотечественники ежегодно отмечают Наурыз в тех штатах, где проживают. Число отмечающих доходит в ряде городов до 500 человек.

"Самое большое количество наших соотечественников проживает в Нью-Йорке, в прошлом году собралось больше 1 тысячи человек. В этом году в Нью-Йорке было меньше людей, так как незадолго до праздника скончался один из наших соотечественников, и многие были на похоронах. Готовится Наурыз-коже и бешбармак из конины. Лошадь режут в штате Кентуки, поэтому найти конину для приготовления казахских национальных блюд в США найти можно", — сказал Багдат Арипов.

В Нью-Йорке в этом году праздник Наурыз прошел с участием казахстанских звезд – поздравить соотечественников приехали из Казахстана Абай Бегей, Алтынай Жорабаева, Жубаныш Жексен, Серикбол Сайлаубек, Максат Базарбаев, Мукасан Шахзадаев, оперный певец Талгат Кузембаев, в Калифорнии выступал Фархат Калиев.

Также к соотечественникам приехали художники из Казахстана Гульназым Омирзак, дизайнеры Кадам.кз, Зарата бренд. В Хьюстоне концерт подготовили домбристы-ученики школ Хьюстона (штат Техас).

"Наурыз в США празднуется с размахом, мы не забываем свои традиции и культуру. Казахстанская диаспора в США живет дружно, все друг с другом общаются. В этом году казахская диаспора в Амеркие вручила свои ордена артистам из Казахстана, выступавшим на Наурыз в США, за развитие казахстанской культуры. В Нью-Йорке в праздновании Наурыза приняли участие представители Общества казахского языка и Фонда Кабанбай батыра, приехавшие специально из Казахстана", - добавил Багдат Арипов.

Журналист издания "Florida&Us" Лейла Искакова рассказала нам о том, как празднуют Наурыз в Майами (штат Флорида).

"Здесь ежегодно проводится празднование традиционного праздника Наурыз. Обязательно с проведением всех традиционных национальных обрядов и ритуалов — тусау кесу, бата беру, с приготовлением казахских национальных блюд — бешбармак, куырдак, наурыз коже, баурсаки, шельпеки, восточные сладости. Находясь вдали от Родины, для казахстанцев важно не терять связи с родными краями, национальной культурой и традициями. С каждым годом увеличивается количество казахской диаспоры и расширяется география празднования", — сказала Лейла Искакова.

Проживающие в США казахстанцы не только сами сохраняют традиции, но и передают их своим детям, родившимися уже в Америке.

Так, в честь Наурыза в казахских семьях провели национальный казахский обряд тусау кесу — перерезание пут у малыша. Детки казахстанцев, родившиеся в США, сделали свои первые шаги по белой дорожке, что символизирует новый путь и благословение малышу во взрослую жизнь.

Организатор празднования Наурыза в Майами Дана Аскар добавила, что подготовка к мероприятиям началась месяц назад.

"Участие принимают все жители нашего сообщества Florida.kz, нам уже 9 лет. Наша добрая традиция — каждый год собираться на пикник, было более 200 человек — взрослые и дети. Готовим наши угощения, накрываем богатый дастархан с наурыз коже, баурсаками, чакчаком, хворостом, на горячее - плов, но бывает, кто-нибудь приносит бешбармак и казы. Так как здесь сложно найти конину, то такие деликатесы съедаются за считанные секунды. Открываем праздник обрядом тусау-кесу и бата. Дети и взрослые принимают участие, поют песни, играют на домбре, танцуем наши национальные танцы", — пояснила Дана Аскар.

Турция: праздник с учетом ситуации

В Турции казахская диаспора вместе с представителями других тюркских народов традиционно отмечает Наурыз, но в этом году из-за разрушительного землетрясения в Турции Наурыз проходит в усеченном формате. Об этом рассказала представитель казахстанской диаспоры культуры и образования города Алания (Турция) Арман Жунусова.

"В Алании мы отмечаем Наурыз вместе с другими тюркскими народами, все готовили угощения. Но в этом году не было концертов в связи с произошедшим в Турции землетрясением. Казахская диаспора следовала всем традициям, приготовила наурыз-коже, баурсаки, курт, жент, казахи были очень довольны", — рассказала Арман Жунусова.

В своем поздравлении соотечественникам Арман Жунусова пожелала счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой, и пожелала казахстанцам и братским народам, чтобы нас стороной обходили такие события, как произошли недавно в Турции.

Норвегия

В норвежском Ставангере также прошли праздничные мероприятия в честь Наурыза. Здесь организовали праздничный дастархан, провели традиционные обряды, а также прошли состязания в национальных видах спорта.

"Радует, что с каждым годом расширяются и масштабы, и содержание празднования Наурыза в разных странах мира, в том числе здесь", — сказал посол Казахстана в Королевстве Норвегия Адиль Турсынов и спецконсул Тимур Оразов, которые приехали в Ставангер на празднование.

Все, кто оказался на празднике, отметили настоящую аутентичную атмосферу, музыкальное сопровождение и блюда.

Фото предоставлены героями публикации