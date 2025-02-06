Казахстанцы за месяц изъяли из ЕНПФ на жильё и лечение около 80 млрд тенге пенсионных накоплений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

В январе сумма исполненных заявлений на улучшение жилищных условий составила 48,4 млрд тенге, число обращений — 58,9 тысячи. По сравнению с очень активным декабрём показатели упали где-то на треть, но похоже, что бум изъятий, который идёт уже более полугода, и не думает прекращаться, отмечают аналитики.

По изъятиям с целью лечения январские значения и вовсе не сильно уступают декабрю, когда опять же наблюдался сильный рост. Общая сумма – 30,2 млрд тенге (-8%), число исполненных заявлений – 31,1 тысячи (-15%).

В целом январские показатели по обеим статьям выше, чем они были в предыдущие месяцы бума — за исключением уже упомянутого декабря.

Контекстом всей этой недавней активности послужила запущенная летом дискуссия о возможном ограничении изъятий в будущем, за которой следовали и иные предложения по переменам в пенсионной системе.