Казахстанцы взяли "серебро" на этапе Кубка мира по батутной гимнастике
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
127Фото: olympic.kz
Казахстанцы Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев завоевали "серебро" на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку (Азербайджан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Они показали второй результат в синхронных прыжках. Спортсмены набрали в финале 50.250 балла.
На первом месте завершили выступление атлеты из Китая. Команда США стала третьей.