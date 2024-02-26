Казахстанцы взяли "серебро" на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

Казахстанцы Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев завоевали "серебро" на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку (Азербайджан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Они показали второй результат в синхронных прыжках. Спортсмены набрали в финале 50.250 балла.

На первом месте завершили выступление атлеты из Китая. Команда США стала третьей.