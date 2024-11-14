Казахстанцы выступили против третьего и четвертого этапов всеобщего декларирования
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Граждане Казахстана не хотят участвовать третьем и четвертом этапах всеобщего декларирования. В связи с этим в стране была запущена петиция об их отмене, передаёт BaigeNews.kz.
В тексте документа указано следующее:
― В соответствии с пунктом 8 статьи 90-2 АППК РК уведомляем, что на официальном интернет-ресурсе для подачи петиций в свободном доступе опубликованa и доступнa к присоединению петиция: 1. Касательно проекта "Отменить III и IV этапы всеобщего декларирования.
По словам авторов этой петиции, "Казахстан достаточно цифровизован, и органы государственных доходов видят" все банковские операции, а с 1 января 2024 года являются органами валютного контроля, поэтому в стране "отсутствуют основания для тотального декларирования".
"К чему декларировать население, которое тратит на продукты половину своих доходов и закредитовано "донельзя"… Вместо того, чтобы вводить всеобщее декларирование, действующее налоговое законодательство наоборот содержит нормы, не просто позволяющие злоупотреблять налоговым обязательством, а даже содержат налоговые льготы, вообще не несущие никакого блага казахстанскому обществу", ― написано в петиции на сайте epetition.kz.
Авторы данного документа просят отменить или отсрочить на пять лет вышеупомянутые этапы всеобщего декларирования ― до устранения указанных в петиции правовых неточностей.
Ознакомиться с полным документом можно по ссылке.
Похожую петицию уже отклоняли в Министерстве национальной экономики (МНЭ) летом 2024 года.
Ранее сообщалось, сколько человек в Казахстане сдадут декларацию в 2024 году.