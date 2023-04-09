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Сегодня, 09:41
205
205Фото: sports.kz
Казахстанцы вышли в полуфинал теннисного турнира в Хьюстоне
Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли четвертьфинальный матч на турнире парного разряда в Хьюстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанцы в паре одержали победу над шведско-японским дуэтом Андре Горанссон — Бен Маклаклан в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 16 минут.
За время игры пара казахстанских теннисистов исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла восемь очков и три гейма подряд.
Таким образом, казахстанские теннисисты вышли в полуфинал американского парного турнира на грунте.
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