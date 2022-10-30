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olympic.kz Сегодня, 12:05
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Фото: olympic.kz

Казахстанцы вырвались в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале

Спортсмены пробились в решающий забег в эстафете на 5000 метров.

Мужская команда Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Спортсмены пробились в решающий забег в эстафете на 5000 метров.

В первом полуфинале наши спортсмены показали второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого забега 1/2 финала.

Соперниками казахстанцев в споре за награды станут Италия, Канада и Южная Корея.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:05
181
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