Казахстанцы вырвались в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале

Фото: olympic.kz

Спортсмены пробились в решающий забег в эстафете на 5000 метров.

Мужская команда Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Спортсмены пробились в решающий забег в эстафете на 5000 метров.

В первом полуфинале наши спортсмены показали второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого забега 1/2 финала.

Соперниками казахстанцев в споре за награды станут Италия, Канада и Южная Корея.