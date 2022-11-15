Казахстанцы выплатили налогов на 89 миллиардов тенге больше, чем планировалось - Минфин

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С начала 2022 года в государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 12 триллионов 427 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его данным, в республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило порядка 8,4 триллиона тенге.

"План по доходам перевыполнен на 179 миллиардов тенге, из них налоги – на 89 миллиардов тенге, неналоговые – на 90 миллиардов тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС", - сообщил он на заседании правительства.

Что касается доходов местных бюджетов, то они составили четыре триллиона тенге. По словам Жамаубаева, планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Мангистауской области.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 триллиона тенге. Неисполнение составило 295 миллиардов тенге, из них 17 миллиардов тенге - экономия. Не освоены 278 миллиардов тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения. Основные причины неосвоения: технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений и так далее", - сообщил глава Минфина.

Расходы местных бюджетов составили 8,1 триллиона тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: в городе Астана, в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.