Казахстанцы выбрали акимов городов областного значения и районов

Выборы акимов пилотных районов и городов областного значения впервые прошли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РК.

Сообщается, что выборы акимов районов и городов областного значения прошли впервые. Наблюдали за ними около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан. Явка избирателей составила 62,79 %.

Работало 1553 избирательных комиссий: 17 областных, три городских, 42 районных и 1491 участковая.

Отмечается, что выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.

Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики.

Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.