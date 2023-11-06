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Казахстанцы выбрали акимов городов областного значения и районов

Сегодня, 12:59
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baigenews.kz Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: baigenews.kz

Выборы акимов пилотных районов и городов областного значения впервые прошли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РК.

Сообщается, что выборы акимов районов и городов областного значения прошли впервые. Наблюдали за ними около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан. Явка избирателей составила 62,79 %.

Работало 1553 избирательных комиссий: 17 областных, три городских, 42 районных и 1491 участковая.

Отмечается, что выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.

Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики.

Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах и предоставляет на своём интернет-ресурсе следующую обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах", - сообщили в ЦИК.

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