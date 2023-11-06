Казахстанцы выбрали акимов городов областного значения и районов
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Выборы акимов пилотных районов и городов областного значения впервые прошли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РК.
Сообщается, что выборы акимов районов и городов областного значения прошли впервые. Наблюдали за ними около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан. Явка избирателей составила 62,79 %.
Работало 1553 избирательных комиссий: 17 областных, три городских, 42 районных и 1491 участковая.
Отмечается, что выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.
Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики.
Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет.
"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах и предоставляет на своём интернет-ресурсе следующую обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах", - сообщили в ЦИК.
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