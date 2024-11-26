Казахстанцы всё чаще идут в суды: юридическая грамотность или безысходность?

Всё чаще население страны стало обращаться в суды для защиты своих конституционных прав и свобод. С одной стороны, это свидетельствует о росте юридической грамотности населения. С другой стороны - такая активность обуславливается нарастающим количеством обмана и мошенничества, бороться с которыми без участия суда становится всё сложнее. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат Назар Абинов подчеркивает, что эта тенденция связана с несколькими факторами. Во-первых, растёт население городов, что приводит к увеличению числа предпринимателей и гражданских правоотношений.

"Города растут, увеличивается количество населения, увеличиваются субъекты предпринимательства, увеличиваются гражданские правоотношения, связанные, например, часто с некачественным выполнением строительных и ремонтных работ, изготовлением мебели. С такими запросами и за такой помощью очень часто обращаются ко мне", - поделился он.

Среди наиболее распространенных обращений к адвокатам можно выделить дела о разделе имущества между бывшими супругами или партнерами, а также споры между предпринимателями. Например, часто возникают ситуации, когда одна компания поставляет товар другой, но не получает за него оплату. Также немало случаев, связанных с двойными продажами недвижимости, когда одна квартира продаёется нескольким дольщикам.

Дела о мошенничестве – в ТОПе

В последние годы в Казахстане наблюдается тревожная тенденция – увеличение числа обращений граждан, пострадавших от мошенников. Кто-то из них притворяется государственными служащими, другие обманывают граждан в сфере финансов, и эта проблема становится всё более актуальной.

Одним из самых распространенных видов мошенничества является использование доверия граждан. Злоумышленники представляются работниками государственных служб, уполномоченных выдавать жилье из государственного фонда. Эти "должностные лица" обещают предоставить квартиры нуждающимся, однако на самом деле берут деньги и никогда не выполняют свои обещания. В результате тысячи людей остаются без жилья и без средств, которые они доверили мошенникам.

Другой схемой является обман, связанный с продажей автомобилей. Мошенники организуют сбор денег под предлогом приобретения недорогих автомобилей, которые якобы находятся в залоге у банка. Как правило, клиенты не получают ни машин, ни обещанных услуг, и остаются с пустыми карманами.

Финансовые пирамиды также продолжают представлять серьёзную угрозу. Организаторы таких схем заманивают людей, обещая высокие дивиденды, и на первых порах выплачивают небольшие суммы, что создает видимость надежности. Однако вскоре, как только количество участников достигает критической массы, мошенники прекращают выплаты и пропадают, оставляя за собой большое количество пострадавших. Такие схемы приводят к массовым обращениям в суды.

Назар Абинов вспоминает, что раньше в судах защищал интересы своих клиентов исключительно по каким-то серьёзным преступлениям. Сейчас же к нему за помощью чаще стали обращаться по фактам мошеничества и спорам в связи с ДТП.

"Люди заинтересованы в том, чтобы адвокат контролировал их обращения и помогал расследованию, так как иногда работа органов уголовного преследования не столь активна", - добавляет он.

Среди прочих дел адвокат также упоминает споры, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, которые требуют судебного разбирательства для выяснения вины сторон.

Назар Абинов рассказывает, что столкнуться с нарушением своих конституционных прав может любой гражданин. Поэтому он не стал описывать портрет среднестатистического клиента.

Адвокат сетует, что суд сам устанавливает размер морального ущерба.

"Обычно компенсация не такая большая, как мы бы хотели. Но суд всегда защищает права обеих сторон, поэтому в разумных пределах взыскивает компенсацию. К примеру, в последний раз взыскали компенсацию в размере всего лишь 100 тысяч тенге за то, что в отношении моего подзащитного незаконно применили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - поделился Абинов.

Юридическая грамотность растёт, а финансовая падает

В Казахстане уже несколько лет проводится правовая реформа по обеспечению профессионального представительства интересов граждан в судах. В рамках этой реформы созданы Палаты юридических консультантов. Теперь в суде могут представлять интересы граждан не только адвокаты, но и юридические консультанты. В Палатах проходит повышение их квалификации, точно так же, как в Коллегиях адвокатов. С созданием Палаты заметно улучшилось качество представления интересов граждан в суде. Соответственно, увеличивается количество рассмотренных дел в судах.

Юридический консультант Серик Беркамалов оказывает юридическую помощь по гражданским, административным и частично по уголовным делам. Он тоже заметил изменение отношения граждан к судебной системе. По его наблюдениям, в сравнении с прошлым годом количество обращений за юридической помощью увеличилось в полтора раза.

Правозащитник считает, что рост количества исковых заявлений, рассматриваемых в судах, - это нормальная тенденция.

"С одной стороны, она свидетельствует о росте правосознания у граждан. То есть люди больше знают о своих правах, о возможностях урегулировать споры в судебном порядке. Во-вторых, у нас, есть адвокаты, юридические консультанты, которые активно оказывают юридическую помощь. Их количество растёт с каждым годом. Большая часть всех поданных исков подаётся через юридических представителей и консультантов", - говорит Беркамалов.

Вместе с тем, есть и отрицательные причины. Юрист связывает их с ростом злоупотреблений, правонарушений в предпринимательской и финансовой сфере.

"У нас уменьшается количество насильственных преступлений, но в целом идёт тенденция к росту преступлений в экономической сфере, таких как мошенничество, хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием граждан. А это связывается с низкой финансовой грамотностью граждан и с ростом количества цифровых правоотношений в предпринимательской сфере", - говорит Серик Беркамалов.

К нему часто обращаются обманутые граждане. Допустим, заказывают мебель и не могут ее получить или получают некачественную. Или заказывают какой-то товар и не получают его.

"Псевдопредпринимателей, которые пользуются для осуществления своих мошеннических схем цифровыми площадками, очень много. Обманутые граждане не могут вернуть деньги без судебного вмешательства. Соответственно, и растёт количество таких обращений к юристам, к правоохранительным органам и в суды", - говорит он.

Здесь суды не всегда могут обеспечить должную защиту, поскольку в Интернете очень сложно найти лицо, которое обмануло гражданина. Это зачастую могут быть мошенники, которые находятся за рубежом. Вернуть средства практически невозможно.

Большая часть дел, по которым обращаются к Беркамалову, также связана с мошенничеством и обманом потребителей. В большинстве случаев обманутые граждане остаются один на один со своей бедой. Ведь потери не совсем большие и юристы не хотят за них браться. Поэтому эта категория граждан с небольшими спорами вынуждена либо сама обращаться в суд, либо просто никуда не обращаться. Преступники этим пользуются.

Кроме того, Беркамалов утверждает, что правоохранительные органы абсолютно не хотят брать дела по мошенничеству.

"Люди обращаются в правоохранительные органы, которые по закону должны возбудить уголовное дело по факту мошенничества и преследовать таких лиц. Но по ним уголовные дела не возбуждаются, и правоохранительные органы возвращают с отпиской, что у вас заключен гражданско-правовый договор, значит, вы можете обратиться в суд в судебном порядке, решать данный спор и возвращать имущество", - сказал эксперт.

Именно из-за этого увеличивается количество дел в судах, утверждает Беркамалов.

"Люди обмануты мошенниками, это сфера уголовно-правовых отношений, но они вынуждены идти в гражданский суд, который выносит решение, но это решение не исполняется. То есть формальная защита гражданина есть. Но это никакого результата не дает, потому что мошенники на себя все это имущество не оформляют. Сразу же, естественно, переводится на других, подставных лиц, либо вывозится за границу. А если бы это было в рамках уголовного дела, был бы риск их привлечения к уголовной ответственности и лишения свободы, то тогда было бы намного больше шансов для возврата этих средств. И инструментов в уголовном праве намного больше. Экстрадиция из других государств, меры пресечения, арест, домашний арест. Применение таких санкций помогает возвращать средства", - пояснил эксперт.

Если эти мошенники не получают должного наказания, фактически похищают деньги, их не возвращают, никаких санкций к ним не применяется, это влечет за собой вседозволенность, безответственность этих лиц. Другие лица, смотря на них, также начинают преступную деятельность.

Снижение нагрузки на судей

Сегодня суды буквально завалены исками. Особенно это можно сказать про крупные города, областные центры, где во всех гражданских судах очень большая нагрузка на судей. Судьи не выдерживают эту нагрузку. Это сказывается на качестве отправления правосудия. Логично, что нужно увеличивать количество судей. Ведь на сегодня имеется около 300 свободных вакансий в судах Республики Казахстан. Но, к сожалению, в суды не идут юристы.

Ещё одна причина непопулярности профессии - неконкурентная заработная плата.

Правозащитник Серик Беркамалов считает, что количество судебных споров можно снизить за счет досудебного разрешения этих конфликтов между гражданами и юридическими лицами. Ранее была попытка введения института медиации. Но, к сожалению, в полном объеме суд медиации так и не заработал.

"Не могут у нас стороны примириться, либо не хотят примириться, либо тут те, кто медиацией занимается, не обладают достаточными компетенциями, чтобы разрешить конфликт до суда", - предположил Беркамалов.

Юрист считает, что суды медиации необходимы Казахстану. Конфликты не должны разрешаться только в суде. Можно еще на уровне обращения к юристам за помощью разрешать часть конфликтов и снимать их, не передавая в суд.

Лидируют госорганы

Увеличиваются иски в суды и в отношении государственных органов. Об этом в ответе на запрос редакции ответили в Верховном суде РК.

"Согласно сведений ИС "Төрелік", за 6 месяцев 2024 года в суды первой инстанции поступило 15 698 административных исков. С каждым годом количество административных исков, поступающих в суды, увеличивается", - написал в ответе на запрос заместитель руководителя Судебной администрации РК Болат Жулманов.

Отмечено, что против государственных органов поступило 64% от всех исков. При этом удовлетворяемость исков против государственных органов составляет 59,4%.

В Верховном суде все обращения разделяют на категории. Наибольшее количество административных исков поступает по земельным, налоговым и жилищным спорам.

"По актуальным категориям дел Верховным судом на постоянной основе проводятся анализы судебной практики, результаты которых размещаются на официальном интернет-ресурсе Верховного суда. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести и направить частное определение соответствующим организациям, должностным или иным лицам, выполняющим управленческие функции", - отметил Болат Жулманов.

Наибольшее количество административных исков поступают в суды городов Астаны, Алматы, Шымкента.