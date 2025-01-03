Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма – Токаев
В Астане пройдёт масштабный военный парад, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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В интервью газете "Ana tili" Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, какие мероприятия планируются в Казахстане в связи с юбилеем Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства отметил, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года.
"Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием. О подготовке к предстоящему юбилею Победы мною было сказано на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой", — сказал Президент.
Он подчеркнул, что план празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане.
"Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой. Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле", — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Полный текст интервью можно почитать здесь.
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