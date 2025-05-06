Казахстанские энтузиасты Бакдаулет Бекжанов и Владимир Лукашов вдохнули новую жизнь в образы героинь Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz. Используя современные цифровые технологии, они создали видеоролик, в котором легендарные казахстанки "оживают" на экране.

В коротком видео, распространившемся в социальных сетях, можно увидеть реалистично анимированные образы таких прославленных женщин, как пулемётчица Маншук Маметова, снайпер Алия Молдагулова, авиамеханик Мадина Искакова, лётчица Хиуаз Доспанова и военный врач Халида Маманова. Благодаря технологии дипфейк и инструментам нейросетевой анимации, исторические фотографии героинь обрели мимику и движение, что позволило зрителям взглянуть на них по-новому.

"Наш проект - это напоминание о героизме казахстанских женщин в годы войны. Все знают имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Но в боевых действиях участвовали 7 747 женщин из Казахстана, 637 из них - офицеры. Мы оживили образы не только известных героинь, но и тех, чьи истории забыты. Хиуаз Доспанова, Мадина Искакова, Халида Маманова - лишь малая часть этого списка ", - написал Бакдаулет Бекжанов на своей странице в Instagram.

Создатели проекта отмечают, что целью работы было не просто оживление архивных снимков, а напоминание современникам о подвиге и человеческом облике тех, кто сражался за свободу и мирное будущее.

Видео уже вызвало широкий отклик пользователей, многие выразили благодарность авторам за эмоциональное и бережное отношение к памяти героев.