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Казахстанцы в Турции: как наши соотечественники помогают пострадавшим от землетрясения
В ночь на 6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение - погибли более восьми тысяч человек, ранения получили около 49 тысяч граждан, разрушено более шести тысяч домов. Помощь пострадавшим оказывают 36 стран. Не остались в стороне и казахстанцы. Одна из них Айкерим, которая живёт в Стамбуле пять лет. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с соотечественницей.
Eren Bozkurt / Anadolu Agency via Getty Images
Айкерим - преподаватель турецкого языка. В Стамбуле она окончила магистратуру.
“Я выложила в Instagram публикацию для близких друзей. Подруги стали скидывать по две-три тысячи тенге. Затем меня спросили, почему я не сообщаю о сборе всем подписчикам, может быть, кто-то также захочет помочь. Я выложила пост. Друзья, знакомые стали делать репосты. Так накопилось пять тысяч лир. Я очень удивилась. На эти деньги купили необходимые лекарства, одежду, еду, одеяла. Сначала я думала поделиться своей одеждой, но в муниципалитетах, где был сбор, сказали, что принимают только новую”, - рассказала казахстанка.
Айкерим вспоминает, что в первый раз, когда она поехала муниципалитет, людей было мало. В последующие дни желающих помочь стало больше, и в здании уже было мало места.
Если в первые дни о сборах делали записи в муниципалитете, то сейчас уже не успевают. Волонтёров очень много.
Фото: Айкерим
Отвозить вещи девушке помогают друзья и знакомые. Айкерим старается не использовать собранные деньги на такси.
“В магазинах, аптеках многие идут нам навстречу, так как понимают, что это для пострадавших. Например, сделали скидку на обогреватели. Они стоят примерно 550 лир, нам продали за 500”, - рассказала казахстанка.
Ситуацию в Турции осложняет непогода: в некоторых районах выпал снег, временами идёт дождь. Это привело к трудностям на дорогах. Машин на трассах настолько много, что фуры с гуманитарной помощью не могут проехать. Из-за этого власти приняли решение закрыть выезды в некоторые города. Это было сделано для того, чтобы облегчить работу спасателям.
“В Стамбуле только дождь и снег. Говорят, что здесь тоже были толчки от землетрясения. Но я не почувствовала”, - призналась Айкерим.
По её словам, в районе Стамбула Зейтинбурну есть сообщество казахстанцев, которые также организовали сбор для пострадавших.
“Не считаю, что делаю сложную работу. Я пытаюсь просто помочь. Благодарна тем, кто верит мне и отправляет деньги. Казахстанцы очень сплотились, мы неравнодушны к чужому горю. Наверное, любой на моём месте организовал бы такой сбор”, - считает девушка.
Айкерим вспоминает, что, когда она первый раз приехала в муниципалитет, её тепло встретили там.
“Там был мужчина. Не уточнила его должность. Но он спросил, как меня зовут, откуда я и зачем пришла. Я ему всё объяснила. Он обнял меня, расплакался и сказал “спасибо”. Неважно какая у тебя национальность, из какой ты страны. Главное оставаться человеком в любой ситуации”, - сказала казахстанка.
Раннее стало известно о пропаже в Турции четырёх казахстанцев, в том числе международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева, его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Kubilay Keskin.
Несколько часов назад казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции. После отыскали и Кубилая Кескина.
В Турции объявлен общенациональный траур.
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