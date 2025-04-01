Казахстанцы в России больше не смогут использовать свои водительские права
Сегодня, 10:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
62Фото: pixabay.com
Казахстанские права больше не действуют в России для ВНЖ и граждан РФ, передаёт BaigeNews.kz.
С 1 апреля казахстанцы с ВНЖ или гражданством РФ обязаны получить российские водительские удостоверения - иначе штраф до 15 тыс. рублей (более 90 тысяч тенге). Льготный обмен без экзаменов завершился. Исключение сделали только для граждан Беларуси.
Теперь для обмена иностранных прав нужно сдать теоретический экзамен (категории М, А, B), а для категорий C и D — пройти обучение в автошколе и сдать теорию и практику.
МВД России уточнило, что до завершения льготного периода обмен оформили около 500 тысяч человек.
Самое читаемое
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Юриста жестоко убили в поликлинике в Кульсары: коллеги рассказали подробности
- В Узбекистане произошел взрыв в мечети
- Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан
- Дождь, грозы и снег: какой будет погода в Казахстане в начале апреля