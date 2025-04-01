Казахстанские права больше не действуют в России для ВНЖ и граждан РФ, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 апреля казахстанцы с ВНЖ или гражданством РФ обязаны получить российские водительские удостоверения - иначе штраф до 15 тыс. рублей (более 90 тысяч тенге). Льготный обмен без экзаменов завершился. Исключение сделали только для граждан Беларуси.

Теперь для обмена иностранных прав нужно сдать теоретический экзамен (категории М, А, B), а для категорий C и D — пройти обучение в автошколе и сдать теорию и практику.

МВД России уточнило, что до завершения льготного периода обмен оформили около 500 тысяч человек.