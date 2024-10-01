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Казахстанцы в Ливане не смогут проголосовать за или против строительства АЭС

Сегодня, 17:16
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: BaigeNews.kz

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что казахстанцы будут иметь возможность проголосовать на референдуме по строительству АЭС в 61 стране мира, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман рассказал о предстоящей работе избирательных участков за рубежом.

"Буквально сегодня мы проводили консультации с МИД, и от наших коллег поступила информация о том, что один участок в Ливане не будет открыт, потому что, вы знаете, что в этой стране идут полномасштабные боевые действия. Ситуация там очень сложная. Нельзя рисковать жизнями и здоровьем наших сограждан. Поэтому 76 участков и 61 страна на данный момент", - сказал Мухтар Ерман.

Он отметил, что работа участков за рубежом будет выстроена в соответствии с действующим законодательством, начиная от их открытия, голосования, отчёта и передачи бюллетеней.

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