Казахстанцы в Ливане не смогут проголосовать за или против строительства АЭС
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В Центральной избирательной комиссии сообщили, что казахстанцы будут иметь возможность проголосовать на референдуме по строительству АЭС в 61 стране мира, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Секретарь ЦИК Мухтар Ерман рассказал о предстоящей работе избирательных участков за рубежом.
"Буквально сегодня мы проводили консультации с МИД, и от наших коллег поступила информация о том, что один участок в Ливане не будет открыт, потому что, вы знаете, что в этой стране идут полномасштабные боевые действия. Ситуация там очень сложная. Нельзя рисковать жизнями и здоровьем наших сограждан. Поэтому 76 участков и 61 страна на данный момент", - сказал Мухтар Ерман.
Он отметил, что работа участков за рубежом будет выстроена в соответствии с действующим законодательством, начиная от их открытия, голосования, отчёта и передачи бюллетеней.
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