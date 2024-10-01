Казахстанцы в Ливане не смогут проголосовать за или против строительства АЭС

"Буквально сегодня мы проводили консультации с МИД, и от наших коллег поступила информация о том, что один участок в Ливане не будет открыт, потому что, вы знаете, что в этой стране идут полномасштабные боевые действия. Ситуация там очень сложная. Нельзя рисковать жизнями и здоровьем наших сограждан. Поэтому 76 участков и 61 страна на данный момент", - сказал Мухтар Ерман.