Казахстанцы в Анталье приняли активное участие в референдуме

В МИД Казахстана поделились видеокадрами о том, как проходило голосование на референдуме по АЭС в Анталье, передаёт BaigeNews.kz.

Первым пришедшим отдать свои голоса, дарили подарки. Некоторые из казахстанцев пришли на участок в национальных костюмах.

Ранее сообщалось о том, что за границей завершилось голосование на 13 участках в девяти странах.

По данным МИД РК, в 19:00 по времени Астаны начали работу участки референдума в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилиа.