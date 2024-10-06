Казахстанцы в Анталье приняли активное участие в референдуме
Вчера, 22:33
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Вчера, 22:33Вчера, 22:33
140Фото: скриншот видео
В МИД Казахстана поделились видеокадрами о том, как проходило голосование на референдуме по АЭС в Анталье, передаёт BaigeNews.kz.
Первым пришедшим отдать свои голоса, дарили подарки. Некоторые из казахстанцев пришли на участок в национальных костюмах.
Ранее сообщалось о том, что за границей завершилось голосование на 13 участках в девяти странах.
По данным МИД РК, в 19:00 по времени Астаны начали работу участки референдума в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилиа.
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