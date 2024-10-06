Казахстанцы в Анкаре активно участвуют в референдуме

Казахстанцы из более чем 20 провинций, в том числе Карабук, Сивас, Самсун, Есишехир, Конья, Кайсери, Кютахья, Афьон и Ушак, относящиеся к округу посольства Казахстана в Анкаре, делают свой выбор в связи с АЭС, передаёт BaigeNews.kz.



В целом, до конца дня ожидается голосование более 1000 соотечественников.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.