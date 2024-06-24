Казахстанцы узнали соперников по квалификации Уимблдона-2024

Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдона, в которой примут участие четыре казахстанца: Михаил Кукушкин (132 АТР), Денис Евсеев (163 АТР), Бейбит Жукаев (208 АТР) и Тимофей Скатов (229 АТР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"24 июня Михаил на старте сыграет против украинца Виталия Сачко (278 АТР), Денис сразится с французом Маттео Мартино (171 АТР), Бейбит проэкзаменует опытного австрийца Юрия Родионова (154 АТР), а Тимофею Скатову предстоит сыграть с итальянцем Андреа Пеллегрино (158 АТР)", - говорится в сообщении.

Отметим, на Уимблдоне-2024 матчи квалификации состоятся с 24 по 27 июня, а матчи основной сетки - с 1 по 14 июля. В основном соревнования примут участие 128 теннисистов. Общий призовой фонд составил рекордные для Уимблдона 50 млн фунтов стерлингов.