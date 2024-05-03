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Казахстанцы уступили в финале Кубка мира по стрельбе в Баку

Сегодня, 15:20
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olympic.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: olympic.kz

Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе стали вторыми на этапе Кубка мира в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

Успеха добились Эльдар Иманкулов и Валерия Попелова. Стрелки завоевали "серебро" в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) среди смешанных команд.

В финальном выступлении казахстанцы уступили дуэту из Турции.

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