Казахстанцы уступили в финале Кубка мира по стрельбе в Баку
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
130Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе стали вторыми на этапе Кубка мира в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Успеха добились Эльдар Иманкулов и Валерия Попелова. Стрелки завоевали "серебро" в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) среди смешанных команд.
В финальном выступлении казахстанцы уступили дуэту из Турции.
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