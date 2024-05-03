Казахстанцы уступили в финале Кубка мира по стрельбе в Баку

Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе стали вторыми на этапе Кубка мира в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Успеха добились Эльдар Иманкулов и Валерия Попелова. Стрелки завоевали "серебро" в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) среди смешанных команд.

В финальном выступлении казахстанцы уступили дуэту из Турции.