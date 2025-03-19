В столице Бельгии продемонстрировали казахские национальные костюмы. А еще прохожим устроили мини-концерт народных музыкальных инструментов, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько казахстанцев в Брюсселе пришли на центральную площадь в чапанах и камзолах с орнаментом. С собой принесли флаг РК. Жителей и туристов угощали баурсаками и казахстанским шоколадом. Затем активисты сыграли на домбре, пишет КТК.

Как выяснилось, нашли друг друга соотечественники в соцсетях. В инициативной группе студенты и те, кто работает в бельгийских компаниях. После перформанса многие местные жители захотели сфотографироваться с ними.