  • 19 Марта, 12:38
  • BAIGENEWS

Казахстанцы устроили перформанс в Бельгии

Казахстанцы готовятся к празднованию Наурыза даже в Брюсселе.

Сегодня, 11:08
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Кадр видео Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
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Фото: Кадр видео

В столице Бельгии продемонстрировали казахские национальные костюмы. А еще прохожим устроили мини-концерт народных музыкальных инструментов, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько казахстанцев в Брюсселе пришли на центральную площадь в чапанах и камзолах с орнаментом. С собой принесли флаг РК. Жителей и туристов угощали баурсаками и казахстанским шоколадом. Затем активисты сыграли на домбре, пишет КТК.

Как выяснилось, нашли друг друга соотечественники в соцсетях. В инициативной группе студенты и те, кто работает в бельгийских компаниях. После перформанса многие местные жители захотели сфотографироваться с ними.

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