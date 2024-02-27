Казахстанцы установили рекорды на чемпионате Азии по плаванию
Сегодня, 21:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
166Фото: instagram.com/qaz_olympics
Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов завоевали золотые медали, установив новые рекорды чемпионата Азии по водным видам спорта, передаёт BaigeNews.kz.
На дистанции 50 метров брассом Пчелинцева показала результат 31,4 секунды. Это рекорд чемпионата Азии.
Такую же дистанцию у мужчин Арсен Кожахметов проплыл за 28,26 секунды, также установив рекорд континента.
Чемпионат проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины).
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане