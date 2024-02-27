  • 27 Февраля, 23:00
  • BAIGENEWS

Казахстанцы установили рекорды на чемпионате Азии по плаванию

Сегодня, 21:31
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instagram.com/qaz_olympics Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
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Фото: instagram.com/qaz_olympics

Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов завоевали золотые медали, установив новые рекорды чемпионата Азии по водным видам спорта, передаёт BaigeNews.kz.

На дистанции 50 метров брассом Пчелинцева показала результат 31,4 секунды. Это рекорд чемпионата Азии.

Такую же дистанцию у мужчин Арсен Кожахметов проплыл за 28,26 секунды, также установив рекорд континента.

Чемпионат проходит в Нью-Кларк-Сити (Филиппины).

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