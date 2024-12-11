  • 11 Декабря, 21:19
  • BAIGENEWS

Казахстанцы установили ещё один рекорд на чемпионате мира по плаванию

Отличились и парни, и девушки.

Сегодня, 20:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 20:01
Сегодня, 20:01
131
Фото: olympic.kz

Казахстанские спортсмены продолжили обновлять рекорды страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

11 декабря наши пловцы установили новое высшее достижение в смешанной комбинированной эстафете 4 на 50 метров. Аделаида Пчелинцева, Адильбек Мусин, Глеб Коваленя, Ксения Игнатова показали финальное время - 1.42.20.

Предыдущие рекорды Казахстана установили Софья Сподаренко (50 метров баттерфляем) и мужская команда в эстафете 4 по 100 вольным стилем. 

Самое читаемое

Наверх