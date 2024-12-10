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Казахстанцы установили два рекорда на чемпионате мира по плаванию

Соревнования стартовали в Венгрии.

Сегодня, 18:42
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olympic.kz Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: olympic.kz

В Будапеште стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Команда Казахстана в стартовый день установила два рекорда страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Софья Сподаренко отметилась достижением на дистанции 50 метров баттерфляем, преодолев её за 26.06.

Мужская команда установила рекорд в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Адильбек Мусин, Егор Попов, Максим Сказобцов, Глеб Коваленя показали время 15.03.97.

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