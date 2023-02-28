Казахстанцы устанавливают QR-коды на надгробиях на кладбище

Фото: памятников.рф

На большинство надгробий в городском кладбище в Астане устанавливают специальные QR-коды. Всё, что вам нужно сделать, это отсканировать код мобильным телефоном, и вы получите полную информацию об умершем человеке, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

Эти возможности цифрового развития внедряет центр "Қамқор-Шапағат" при Духовном управлении мусульман Казахстана. По словам представителей центра, это делается добровольно.

Чтобы получить QR-код, родственники усопшего обращаются в центр, где собирается информация об умершем человеке, открывается специальный домен и хостинг. Стоимость одного кода около 15 тысяч тенге. Приблизив камеру к коду, можно узнать информацию о том, чем человек занимался при жизни и кем он был.

По словам специалистов центра специальной ритуальной службы, особенно в период пандемии стало популярным устанавливать такие надгробия. Однако недостаточно выгравировать QR-код на камне, есть еще и годовое обслуживание.

"Размещение QR-кода на камне тоже имеет свои особенности. Например, после наличия сайта на интернет-ресурсе, у этого сайта есть сервисные услуги. Доминс, хостинг. Их надо платить каждый год. Иначе это не работает", - сообщил директор бюро ритуальных услуг Мади Жуанханов.

Это экспериментальное предложение муфтията бурно обсуждается в социальных сетях. На сегодняшний день в столице насчитываются 50 надгробий с такими надписями.