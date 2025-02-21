  • 21 Февраля, 15:05
  • BAIGENEWS

Казахстанцы умоляют Урганта приехать в Алматы

Фанаты просят пересмотреть маршрут.

Сегодня, 14:57
АВТОР
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urgantcom/Instagram Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
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Фото: urgantcom/Instagram

Известный российский телеведущий Иван Ургант анонсировал тур "Живой Ургант", однако в его списке нет ни одного города Казахстана. Это разочаровало местных поклонников, которые массово обратились к шоумену в комментариях, передаёт BaigeNews.kz.

Где пройдет тур?

  • 16 апреля – Хайфа (Израиль);
  • 19 апреля – Тель-Авив (Израиль);
  • 21 апреля – Ереван (Армения);
  • 23-24 апреля – Тбилиси (Грузия);
  • 26 апреля – Ташкент (Узбекистан).

После анонса пользователи обрушили комментарии просьбами включить Алматы в маршрут:

  • "Ошибка какая-то! Тут нет Алматы!";
  • "Ваня, в Алматы ждем!";
  • "Почему нет Алматы?";
  • "Алматы забыл!".

Фанаты надеются, что шоумен пересмотрит расписание и включит Алматы в гастрольный тур. Пока Ургант никак не прокомментировал просьбы казахстанцев.

 
 
 
 
 
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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

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