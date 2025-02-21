Известный российский телеведущий Иван Ургант анонсировал тур "Живой Ургант", однако в его списке нет ни одного города Казахстана. Это разочаровало местных поклонников, которые массово обратились к шоумену в комментариях, передаёт BaigeNews.kz.

Где пройдет тур?

16 апреля – Хайфа (Израиль);

19 апреля – Тель-Авив (Израиль);

21 апреля – Ереван (Армения);

23-24 апреля – Тбилиси (Грузия);

26 апреля – Ташкент (Узбекистан).

После анонса пользователи обрушили комментарии просьбами включить Алматы в маршрут:

"Ошибка какая-то! Тут нет Алматы!";

"Ваня, в Алматы ждем!";

"Почему нет Алматы?";

"Алматы забыл!".

Фанаты надеются, что шоумен пересмотрит расписание и включит Алматы в гастрольный тур. Пока Ургант никак не прокомментировал просьбы казахстанцев.