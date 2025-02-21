Казахстанцы умоляют Урганта приехать в Алматы
Фанаты просят пересмотреть маршрут.
Сегодня, 14:57
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Сегодня, 14:57Сегодня, 14:57
44Фото: urgantcom/Instagram
Известный российский телеведущий Иван Ургант анонсировал тур "Живой Ургант", однако в его списке нет ни одного города Казахстана. Это разочаровало местных поклонников, которые массово обратились к шоумену в комментариях, передаёт BaigeNews.kz.
Где пройдет тур?
- 16 апреля – Хайфа (Израиль);
- 19 апреля – Тель-Авив (Израиль);
- 21 апреля – Ереван (Армения);
- 23-24 апреля – Тбилиси (Грузия);
- 26 апреля – Ташкент (Узбекистан).
После анонса пользователи обрушили комментарии просьбами включить Алматы в маршрут:
- "Ошибка какая-то! Тут нет Алматы!";
- "Ваня, в Алматы ждем!";
- "Почему нет Алматы?";
- "Алматы забыл!".
Фанаты надеются, что шоумен пересмотрит расписание и включит Алматы в гастрольный тур. Пока Ургант никак не прокомментировал просьбы казахстанцев.
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