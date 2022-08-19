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  • Казахстанцы участвовали в молодежном обмене Организации тюркских стран в Стамбуле
МИОР Вчера, 01:09
613
Фото: МИОР

Казахстанцы участвовали в молодежном обмене Организации тюркских стран в Стамбуле

Молодые казахстанцы приняли участие в первой многосторонней программе молодежного обмена Организации тюркских государств, передает BaigeNews.kz. Она проходит в Стамбуле.

"В состав делегации вошли представители министерства информации и общественного развития, Совета по молодежной политике при президенте РК, президентского молодёжного кадрового резерва, стипендиаты программы "Болашак", обладатели гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" и молодые активисты из регионов", — сообщили в МИОР.

Также в программе участвуют представители Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Члены казахстанской делегации планируют поделиться опытом реализации проектов по поддержке талантливой и инициативной молодежи. К примеру, грант "Тәуелсіздік ұрпақтары", премия "Дарын", "Болашак", образовательные гранты, гранты для молодых ученых, а также в сфере занятости, "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Жасыл ел", "С дипломом в село".

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#молодежь #Турция #студенты #МИОР
Вчера, 01:09
613
Журналист

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