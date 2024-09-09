Ужесточить наказание за нарушение тишины требуют казахстанцы

На портале e-Petition размещена петиция "Об ужесточении ответственности за нарушение тишины", поданная в Министерство здравоохранения Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В документе сообщается, что несмотря на установление ответственности за нарушение тишины, население сталкивается с систематическим нарушением своих прав.

Кроме того, в действующем законодательстве отсутствуют нормы "об условиях проведения крупных частных концертных музыкальных мероприятий на открытом воздухе в зависимости от расположения жилых массивов".

"В последнее время практика фестивалей и масштабных концертов и пикников на открытом воздухе захватила крупные города. Но никто из организаторов и управления города не учитывает, что с местом проведения данных очень крупных музыкальных концертов с многотысячной толпой, проживают люди, которые свой законный выходной мечтают провести дома в тишине, но лишены данной возможности", - сообщается в петиции.

В связи с этим ставится вопрос о расширении ответственности за повторные правонарушения в части соблюдения режима тишины, с возможностью конфискации оборудования.

"Установить иной режим функционирования развлекательных заведений в случае, если они расположены в жилых зданиях и на территориях близ жилой застройки, ограничив режим тишины с 20.00 до 09.00 в будние дни и с 21.00 до 09.00 в выходные и праздничные дни", - предлагают авторы.

Кроме того, предлагается "вынос крупных частных фестивалей, пикников и концертов за пределы города".