Казахстанцы требуют изменить систему ОСМС

Петиция "Требуем изменить систему ОСМС" появилась на сайте ePetition.kz, передаёт BaigeNews. Казахстанцы требуют министерство здравоохранения пересмотреть правовые акты в системе обязательного медицинского страхования.

"Мы, граждане Республики Казахстан, просим Министерство здравоохранение РК внести на рассмотрение в Парламент РК изменения и дополнения в правовые акты РК, касающиеся обязательного социального медицинского страхования", - говорится в документе.

Авторы петиции предлагают несколько изменений.

1) Применить к плательщикам исчисление (удержание) и перечисление взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию только из одного источника доходов.

"Обоснование: если пункт 3) данной петиции не будет принят, считаем одного источника дохода будет достаточным для покрытия медицинского страхования граждан, поскольку многие граждане не получают медицинские услуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают, то есть, если гражданин не получил медицинскую услугу условно в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается. А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений", - пишут авторы документа.

Отменить индивидуальным предпринимателям обязательство по исчислению и перечислению взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию, если на соответствующий календарный месяц у них не было дохода.

Обоснованием авторы считают то, что если у индивидуального предпринимателя не было дохода на соответствующий календарный месяц, ему соответственно не с чего производить исчисление и перечисление взносов по ОСМС.

3) Рассмотреть возможность накопления гражданами взносов по ОСМС или хотя бы ее части, с возможностью передачи их близким родственникам. Обоснование: поскольку система ОСМС не покрывает все медицинские услуги, данные накопления по взносам позволят гражданам РК самостоятельно решать на какие медицинские услуги их тратить, в том числе передавать их нуждающимся в лечении близким родственникам.

"Учитывая общественное недовольство системой ОСМС и выявленные государственным аудитом миллиардные нарушения, считаем, что данная система требует кардинальных изменений в части улучшения жизнедеятельности граждан РК путем рассмотрения в том числе вышеуказанных вопросов", - заключили авторы.

Пока у петиции 461 голос. Активна она будет до 19 февраля 2025 года.