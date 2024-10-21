Казахстанцы теряют интерес к золоту?

В Казахстане за III квартал этого года банки и небанковские обменные пункты продали 13 940 мерных золотых слитков общим весом 475,5 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального банка РК.

Если сравнить данные за II квартал, то можно отметить снижение объёмов: за тот период население купило 14 752 мерных слитка общим весом 779,2 кг.

"Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объёма продаж составляет 24% – 48 629 шт. Далее следуют 100-граммовые – 47 227 шт. (24%), 5-граммовые – 44 127 шт. (22%), 20-граммовые – 31 612 шт. (16%), и 50-граммовые – 27 640 шт. (14%). Наибольшие объёмы реализации мерных слитков в III квартале 2024 года пришлись на следующие регионы: Алматы (8 101 шт., 58%), Шымкент (1 279 шт., 9%) и Астана (1 243 шт., 9%)", ― рассказали в Нацбанке.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования, заверили в ведомстве.

"Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", ― добавили в пресс-службе регулятора.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала её действия продано 199 235 золотых слитков общим весом 7,4 т.

С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 41 058 мерных слитков общей массой 1,1 т, что составляет 21% от общего объёма реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.