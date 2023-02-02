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inbusiness.kz Сегодня, 12:21
227
Сегодня, 12:21
227
Фото: inbusiness.kz

Казахстанцы теперь смогут подать заявление в ЗАГС через банк

Теперь граждане могут подавать заявление на регистрацию брака с мобильных приложений Halyk Homebank и Kaspi.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Министерством юстиции в рамках портфеля проектов Digital Justice совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проводятся работы по обеспечению доступности государственных услуг со смартфонов.

Так, совместно с Halyk Bank и Kaspi Bank запущены сервисы по подаче заявления на регистрацию брака через мобильное приложение "Halyk Homebank" и "Kaspi.kz". Об этом сообщил официальный представитель министерства юстиции нашей страны Талгат Уали.

Для получения услуги в мобильных приложениях "Halyk Homebank" и "Kaspi.kz" необходимо заполнить заявление в разделе "Госуслуги", оплатить государственную пошлину (1 МРП – 3 450 тенге) и подтвердить волеизъявление вторым услугополучателем в течение 48 часов. 

Отметим, по истечении 15 календарных дней органами РАГС регистрируется брак в присутствии молодоженов. 

Напомним, ранее брак регистрировался в месячный срок.

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#заявление #ЗАГС #банк
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:21
227
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