Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на брифинге в мажилисе рассказал о работе ведомства по борьбе с кибермошенничеством, передает BaigeNews.kz.

Он рассказал, что на портале электронного правительства появилась новая функция, согласно которому можно проверить количество зарегистрированных мобильных номеров на один ИИН.

"В eGov можете проверить, вбив свой ИИН, сколько мобильных номеров на вас оформлено. Если вы увидите, что количество не соответствует вашим фактически используемым номерам, то можете сразу обратиться к мобильному оператору и выяснить это обстоятельство", - сказал Мадиев.

Ранее министр прокомментировал перебои TikTok.