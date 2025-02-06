Казахстанцы теперь могут летать в Будапешт из Шымкента
Полеты будут выполняться дважды в неделю.
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
145Фото: unsplash
С 27 мая 2025 года авиакомпания "SCAT" запускает новый рейс между Шымкентом и Будапештом, передаёт BaigeNews.kz.
"Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам - на современных самолетах Boeing 737.
"Ожидается, что новый маршрут не только улучшит доступность для пассажиров, но и поспособствует укреплению торгово-экономических, деловых и туристических связей между Казахстаном и Венгрией", - говорится в сообщении КГА.
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