  • 6 Февраля, 10:58
  • BAIGENEWS

Казахстанцы теперь могут летать в Будапешт из Шымкента

Полеты будут выполняться дважды в неделю.

Сегодня, 09:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
unsplash Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
145
Фото: unsplash

С 27 мая 2025 года авиакомпания "SCAT" запускает новый рейс между Шымкентом и Будапештом, передаёт BaigeNews.kz.

"Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам - на современных самолетах Boeing 737.

"Ожидается, что новый маршрут не только улучшит доступность для пассажиров, но и поспособствует укреплению торгово-экономических, деловых и туристических связей между Казахстаном и Венгрией", - говорится в сообщении КГА.

Самое читаемое

Наверх