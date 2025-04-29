Казахстанцы теперь могут анонимно сообщать о наркопреступлениях
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Комитет по противодействию наркопреступности МВД обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
"В условиях стремительного распространения новых форм наркоугроз и использования цифровых каналов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, мы как общество должны объединить усилия для защиты наших детей, наших близких и будущего нашей страны. Комитет по противодействию наркопреступности МВД принимает все усилия для выявления, пресечения и профилактики наркопреступлений, особенно тех, в которые втягиваются несовершеннолетние. Однако одними мерами правоохранительных органов эту проблему не решить", - сказал и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Он призвал казахстанцев не оставаться равнодушными.
"Обращайте внимание на изменения в поведении детей и подростков. Сообщайте о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом. Мы оставляем контакты для обратной связи по каждому региону. Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь. Снизить вовлеченность несовершеннолетних в наркосреду — наша общая задача. Благодарим каждого, кто не остается в стороне", - добавил он.
Для анонимной передачи информации МВД опубликовало телефоны для каждого региона.
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