Продолжительность жизни казахстанцев в 2024 году показала позитивную динамику, увеличившись на 0,35 года, или примерно на 120 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистикиТеперь ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 75,44 лет, по сравнению с 75,09 лет в 2023 году.

Интересно, что жители городов живут дольше своих сельских соседей почти на два года. В городах ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,14 лет, в то время как в сельской местности - 74,26 лет.

Кроме того, женщины в Казахстане по-прежнему живут значительно дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни казахстанок теперь составляет 79,42 лет (в 2023 году было 79,06 лет), в то время как мужчины живут в среднем до 71,33 года (по сравнению с 70,99 годами в прошлом году).

В то же время, самой высокой продолжительностью жизни могут похвастаться жители Алматы - 78,78 лет. А вот в области Ұлытау зафиксирована наименьшая цифра - 72,48 лет.