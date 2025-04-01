В Казахстане 92% государственных услуг в Казахстане доступны удаленно. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня 92 процентов всех госуслуг доступны в онлайн-формате, а уровень смартфонизации достиг 90 процентов. В 2024 году было оказано 341 миллион государственных услуг, из них 91 процентов оказано электронно", - сказал министр.

По его словам, в рамках демонополизации доступа к госуслугам ключевые сервисы были интегрированы на популярные финтех-платформы, что значительно увеличило охват населения цифровыми услугами.

Кроме того, казахстанцы стали уверенно использовать QR-подпись и биометрию. Особую популярность получил сервис цифровых документов, который за год граждане применили 292 млн раз.