Казахстанцы стали уверенно использовать QR-подпись и биометрию
Особую популярность получил сервис цифровых документов.
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В Казахстане 92% государственных услуг в Казахстане доступны удаленно. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня 92 процентов всех госуслуг доступны в онлайн-формате, а уровень смартфонизации достиг 90 процентов. В 2024 году было оказано 341 миллион государственных услуг, из них 91 процентов оказано электронно", - сказал министр.
По его словам, в рамках демонополизации доступа к госуслугам ключевые сервисы были интегрированы на популярные финтех-платформы, что значительно увеличило охват населения цифровыми услугами.
Кроме того, казахстанцы стали уверенно использовать QR-подпись и биометрию. Особую популярность получил сервис цифровых документов, который за год граждане применили 292 млн раз.
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