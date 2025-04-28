Команда Казахстана по хоккею завершила выступление на юношеском чемпионате мира в дивизионе IA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Последним соперником казахстанцев стали украинцы, обыгравшие все команды кроме Дании. Датчане заняли первое место, победив во всех пяти встречах.

В последней для нашей команды игре сначала шайбу забили украинцы, сравнять счёт Алишеру Саркенову удалось лишь во втором периоде в большинстве.

Однако затем украинцы забросили ещё две шайбы. За три минуты до конца игрового отрезка Алихан Бакыт сократил отставание. Но в третьем периоде нашим хоккеистам сравнять очки на табло не удалось. Украина победила со счётом 3:2.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала "бронзу" , Украина - "серебро". В топ дивизион вышла команда Дании.