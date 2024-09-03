Казахстанцы стали реже разводиться

Кривая статистики разводов в Казахстане за долгое время впервые пошла вниз. Что повлияло на их количество, рассказали на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BaigeNews.

Статистика последних пяти лет показывает снижение разводов в Казахстане на 48,6%. Эту тенденцию в министерстве культуры и информации связывают с работой медиаторов.

"У нас разработана дорожная карта для сохранения семьи. Есть тенденция по снижению числа разводов. В 70% браки расторгают в судебном порядке. И здесь подключаются к процессу медиаторы, результаты их работы заметны", - говорит вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

В связи с нововведением подать заявление на развод казахстанцы могут и электронно. Но воспользоваться данной услугой могут не все. По словам Кочетова, данная мера позволяет оградить женщин от семейных дебоширов.

"Недавно в Карагандинской области был случай, когда муж напал на жену с ножом. Поэтому процедура развода в электронном виде оправдана. Не всегда это происходит мирным путем. Но электронно могут подать заявление те казахстанцы, которые не имеют детей и материальных претензий", - пояснил он.

По результатам Национальной переписи населения в Казахстане более 5,5 миллионов семей. За десять лет число увеличилось более чем на полтора миллиона семей. По итогам опроса 95,4% семейных пар удовлетворены отношениями в семье. Главными их ценностями являются забота друг о друге, взаимоуважение, поддержка и любовь.