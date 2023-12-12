Казахстанцы стали реже покупать жильё

В ноябре 2023 года количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8% по сравнению с октябрем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным Бюро, в ноябре 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 727. Из них 7 579 сделок заключено по индивидуальным домам, 24 148 – по квартирам.

"По сравнению с октябрем 2023 года количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%, по сравнению с ноябрем 2022 года – на 6,1%", - говорится в сообщении.

Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в городе Астана (18%), а самое большое увеличение зафиксировано в Кызылординской области (на 31,5%).