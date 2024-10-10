Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ

Об эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова. В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем прошлого года отмечается снижение на 27%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По словам спикера, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на девять процентов. Случаев гриппа не выявлено.

Как отметила Сархат Бейсенова, в Казахстане циркулируют не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.

Бейсенова заверила, что в стране обеспечена готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа, приёму больных гриппом и ОРВИ, а также готовность лабораторий к проведению исследований.