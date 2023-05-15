Казахстанцы стали призёрами на Балканской олимпиаде

Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на 40-й Балканской олимпиаде по математике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

В этом году олимпиада прошла в турецкой Анталии. В ней приняли участие свыше 130 детей из 22 государств балканского полуострова и стран-гостей.

По итогам олимпиады все шесть школьников, представляющих Казахстан, завоевали медали:

Юркевич Мирон – ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы Алматы;

Даутов Жан – ученик 10 класса школы-лицея "Образование-инновация" Костанайской области;

Байшуак Райымбек – ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы Алматы;

Владимир Роговский – ученик 10 класса школы-лицея № 8 для одаренных детей Павлодара;

Нагашибек Мухаммед – ученик 11 класса школы-лицея "НурОрда" Астана;

Шарел Маргулан – ученик 10 класса специализированного лицея "Образование-Инновация" для одарённых мальчиков Жамбылской области.

Цель 40-й Балканской математической олимпиады - поощрение и развитие талантливых учащихся в области математики, создание возможностей для обмена информацией о школьных программах и опытом между странами-участницами.