Казахстанцы стали потреблять больше мяса — статистика

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Конина подорожала на 15 процентов за год, популярная у казахстанцев говядина — на семь процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Производство свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь – август текущего года составило 46,8 тысячи тонн — на 8,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе–августе 2021-го выпуск в секторе демонстрировал спад на 4,6 процента.

Потребление мяса в домохозяйствах Казахстана в первом полугодии выросло на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 19,5 кг в среднем на душу населения. При этом в сельской местности в среднем на душу населения потребляли 20,9 кг мяса (плюс 2,4 процента), в городской — 18,5 кг (плюс 2,9 процента).

За январь — июнь 2022 года основной объём потребления мяса в Казахстане пришёлся на говядину: 12 кг в среднем на душу населения — на 2,1 процента больше по сравнению с первым полугодием 2021-го. Следом идут конина и баранина: 3,2 кг и 2,6 кг соответственно. На свинину пришлось 1,7 кг в среднем на душу населения.

По итогам сентября 2022 года рост цен на мясо различных видов за месяц составил от 0,6 процента до 1,8 процента, за год — от семи процентов до 15 процентов.

Заметнее всего за месяц подорожала говядина с костями — на 1,8 процента. Свинина выросла в цене на полтора процента, конина — на 1,3 процента. Меньше всего подорожала баранина — на 0,6 процента.

В годовой динамике заметнее всего подорожала конина — на 15 процентов. Баранина и свинина подорожали на 12,7 процента, популярная у казахстанцев говядина — на семь процентов.

В сентябре 2022 года в городах РК розничные цены на говядину с костями составили в среднем 2387 тг за кг, на баранину — 2660 тг за кг, на свинину — 2033 тг за кг, на конину — 2932 тг за кг.