Казахстанцы стали победителями трёх конкурсов на "АрМИ-2022"

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК состоялась церемония закрытия Армейских международных игр и награждения победителей конкурсов, организованных на территории республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Итог состязаниям подвел первый замминистра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Марат Хусаинов.

Он отметил, что ежегодные международные военно-спортивные состязания имеют огромное значение для совершенствования боевой подготовки и мастерства военнослужащих.

"Все участники демонстрировали блестящие навыки военного искусства, укрепляли боевой дух и воинское братство. Несгибаемой волей к победе, мастерским, искусным владением боевой техникой и оружием вы доказали, что являетесь одними из лучших среди военных профессионалов мира", - сказал Хусаинов.

Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан" проводились на трех учебных полигонах в Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской областях. В них приняли участие команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана.

Во всех трех конкурсах убедительные победы одержали военнослужащие Казахстана.

В Жамбылской области на полигоне "Гвардейский" в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" первое место заняли казахстанские минометные расчеты. Вторыми по итогам всех этапов стали военнослужащие России. На третьем месте – артиллеристы Азербайджана.

На полигоне "Спасск" в Карагандинской области в конкурсе "Тактический стрелок" с первого этапа лидерство захватила команда Казахстана. Наши воины уверенно победили на всех этапах и первенствовали по итогам конкурса. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Китая, третье место поделили сборные Узбекистана и России.

Военные топографы состязались в профессиональном мастерстве на полигоне "Амандык" в Акмолинской области, где сама природа создала разнообразные условия для проведения соревнований. Первое место в конкурсе "Меридиан" заняла команда Казахстана, "серебро" досталось военнослужащим Китая, третье место поделили команды из Беларуси и Узбекистана.

Все победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами. Кроме того, в каждом конкурсе отмечены призами победители в отдельных номинациях.