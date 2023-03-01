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Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя
Летальных исходов от употребления некачественного алкоголя с каждым годом становится всё больше. В Казахстане после отравлений алкоголем и тяжелейших интоксикаций каждый месяц умирает до 30 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную Ассоциацию "Денсаулык".
Массовым производством нелегального спиртного отличаются почти все регионы Казахстана. Практически в каждом городе оперативники время от времени накрывают подпольных цеха с контрафактом. Особую опасность представляют алкодилеры, разливающие водку в пластиковые бутылки, хотя по закону весь алкоголь, кроме пива, упаковывать в пластиковые ёмкости запрещено. Все потому, что пластик вступает в реакцию со спиртом, в итоге в организм поступают токсичные соединения.
"Самое страшное — это контрафактный алкоголь с метиловым спиртом. Одна рюмка с метанолом может стоить человеку жизни. Метанол быстро распространяется по организму и в клетках образуется сильнейший яд — формалин. Человек испытывает слабость, головокружение, у него одышка, вспышки перед глазами. Он теряет сознание. В это время происходит необратимое поражение головного мозга. Это как минимум слепота, тяжелые неврологические осложнения. Как максимум - летальный исход" - говорит Бахыт Туменова, врач и глава Национальной Ассоциация "Денсаулык".
Между тем главными нарушителя закона являются “предприниматели” Алматы, Шымкента и Туркестанской области. Именно там чаще всего находят подпольные цеха. В агентстве по финансовому мониторингу подтвердили, что в этих регионах изъяты миллионы бутылок контрафактного спиртного. Стражи порядка предупреждают, что за сомнительный бизнес можно получить крупный штраф в несколько миллионов тенге.
В Казахстане нелегальное спиртное производят чаще всего в гаражах, ангарах и подвалах. Эксперты подчеркивают, что подделку изготавливают кустарным методом, на самодельных линиях розлива. В таких условиях нет систем фильтрации и царит полная антисанитария, бутылки часто собирают на свалках.
За прошлый год в стране проверили 187 реализаторов алкогольной продукции, которые работали с нарушением законодательства. Во время проверок полицейские изъяли почти 783 тысячи литров алкоголя, в то время как контрабандных табачных изделий выявлено 2,7 миллиона пачек.
Госорганы, несмотря на мораторий на проверку малого и микробизнеса, смогут проверять МСБ, если деятельность субъекта напрямую влияет на жизнь и здоровье населения. До этого было очень много сложностей с выявлением точек продаж нелегального алкоголя.
Обнадёживает, что на прилавках крупных магазинов и супермаркетов подделку не найти. Весь контрафакт идет через мелкие торговые точки, рынки и социальные сети. И если в городах контроль качества более или менее налажен, то в сельской местности, где у населения меньше возможности покупать качественный алкоголь, дела обстоят совсем плохо.
По словам экспертов, особенно продвинутые алкодилеры научились маскировать подделку под оригинал. Тем не менее казахстанцам следует запомнить несколько простых правил, которые помогут не нарваться на контрафакт. Во-первых, ни в коем случае не покупать алкоголь с рук, избегать приобретения спиртных напитков в социальных сетях. Всегда обращать внимание на стоимость товара, ведь, например, водка объемом 0,5 литра по закону не может стоить менее 1000 тенге, а коньяк 1500. В Казахстане установлены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Если стоимость напитков ниже приведенных показателей, то вероятность подделки почти 100 процентов.
Еще одним действенным способом проверить спиртное является контроль акцизов в приложении E-SAPA: наименование продукта, крепость и другие данные должны совпасть как в информации из приложения, так и на самой бутылке. Некачественно изображенный штрих-код почти наверняка говорит о поддельном алкогольном продукте.
Между тем, в Казахстане увеличивается и производство легального алкоголя. За прошлый год объемы выросли в два раза. По словам экспертов, тенденция свидетельствует о том, что водочный бизнес стал выходить из тени. Контроль за оборотом подакцизной продукции показал свои результаты. За 2022 год темп роста поступления в бюджет по ним увеличился в 1,6 раза. Как сообщили в Комитете государственных доходов, казна пополнилась на 757,3 млрд. тенге, что больше на 288,8 млрд. тенге больше, чем годом ранее.
Специалисты предупреждают: приобретая очередную бутылку дешевого “элитного”, важно задуматься, что мнимая экономия можно обойтись крайне дорого.
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