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  • Казахстанцы стали первыми на чемпионате мира по грэпплингу
пресс-служба МКС Вчера, 19:46
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Фото: пресс-служба МКС

Казахстанцы стали первыми на чемпионате мира по грэпплингу

Молодёжная сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое общекомандное место на чемпионате мира в Испании, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования стартовали 12 октября в Понтеведре. В них принимают участие свыше 300 сильнейших спортсменов из 24-х стран мира. 

Открыли программу чемпионата кадеты (16-17 лет) и юниоры (18-20 лет). По итогам выступлений сборная Казаахстана завоевала первое место в общем (медальном) зачёте.

В упорной борьбе наши атлеты оставили позади сборные Испании, Украины, Израиля, Кыргызстана и Франции, завоевав 26 золотых, 21 серебряную и 13 бронзовых медалей.

Сборная добилась колоссального успеха, заняв первые места в двух возрастных категориях (кадеты и юниоры) в двух разделах (No Gi и Gi). В прошлом году первым местом довольствовались лишь кадеты (16-17 лет). 

14-15 октября соревнуются мужчины и женщины.

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#спорт #чемпионат мира
Вчера, 19:46
293
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