Казахстанцы стали первыми на чемпионате мира по грэпплингу

Фото: пресс-служба МКС

Молодёжная сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое общекомандное место на чемпионате мира в Испании, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования стартовали 12 октября в Понтеведре. В них принимают участие свыше 300 сильнейших спортсменов из 24-х стран мира.

Открыли программу чемпионата кадеты (16-17 лет) и юниоры (18-20 лет). По итогам выступлений сборная Казаахстана завоевала первое место в общем (медальном) зачёте.

В упорной борьбе наши атлеты оставили позади сборные Испании, Украины, Израиля, Кыргызстана и Франции, завоевав 26 золотых, 21 серебряную и 13 бронзовых медалей.

Сборная добилась колоссального успеха, заняв первые места в двух возрастных категориях (кадеты и юниоры) в двух разделах (No Gi и Gi). В прошлом году первым местом довольствовались лишь кадеты (16-17 лет).

14-15 октября соревнуются мужчины и женщины.