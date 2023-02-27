Казахстанцы стали меньше покупать иностранную валюту

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В 2022 году объём торгов на казахстанском валютном рынке составил 2,4 триллиона тенге, что на 22,4 процента меньше по сравнению с предыдущим годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Более 1,8 триллиона тенге "чистых" продаж иностранной валюты обменными пунктами пришлись на доллары США. При этом по сравнению с январём–декабрём 2021 года объём продаж сократился на 10,1 процента. Следом идут евро, объём продаж которых уменьшился на 7,4 процента, до 301,9 миллиарда тенге. Сократился и объём "чистых" продаж российских рублей, причём сразу в 2,7 раза, до 281 миллиарда тенге.

В региональном разрезе более половины объёма продаж обменными пунктами долларов США пришлось лишь на два мегаполиса: Алматы и Шымкент. При этом объём "чистых" продаж в Алматы вырос за год на 35,5 процента, до 712,1 миллиарда тенге, а в Шымкенте, наоборот, сократился почти в два раза, составив 297,2 миллиарда тенге.

Значительные объёмы продаж обменными пунктами долларов США пришлись также на Астану (103,5 миллиарда тенге), Атыраускую (102,2 миллиарда тенге) и Мангистаускую (101,9 миллиарда тенге) области.

Более половины евро продали в трёх мегаполисах: Алматы (96,7 миллиарда тенге), Астане (41,3 миллиарда тенге) и Шымкенте (34,4 миллиарда тенге). Значительный спрос на евро в 2022 году был в Западно-Казахстанской области, где продажи достигли 27,3 миллиарда тенге — сразу в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Спрос на российские рубли в 2022 году по сравнению с 2021-м упал почти во всех регионах Казахстана. Росли продажи лишь в Атырауской области: на 36,7 процента, до 13,2 миллиарда тенге.

Лидировали по объёму продаж российских рублей Восточно-Казахстанская и Абайская области, их совокупный показатель составил 41,2 миллиарда тенге. Следом идёт Астана: 38,6 миллиарда тенге. Замыкают топ-3 Карагандинская и Улытауская области, на которые в совокупности пришлось 30,2 миллиарда тенге.

Официальный обменный курс доллара США в среднем за январь 2023 года составил 462,6 тенге — на 1,1 процента ниже, чем за декабрь, но при этом сразу на 6,7 процента выше по сравнению с январём 2022-го.

Средний курс евро за январь 2023 года составил 498,8 тенге — на 0,9 процента выше, чем в декабре, и на 1,5 процента выше по сравнению с январём 2022 года.

Российский рубль за месяц подешевел на 6,7 процента и в январе 2023 года стоил в среднем 6,7 тенге, однако при этом по сравнению с январём 2022-го показатель был выше на 17,8 процента.

За неполный февраль (с 1 по 24 февраля) 2023 года средний курс доллара США составил 452,1 тенге, евро — 485,9 тенге, российского рубля — 6,2 тенге. Одна из причин удешевления иностранной валюты в феврале — завершение налоговых платежей, когда компании продают инвалюту для оплаты налогов в национальной валюте, тенге.